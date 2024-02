Nawalnys Mutter an Putin: "Lassen Sie mich doch endlich meinen Sohn sehen"

Die Mutter des toten Kremlkritikers Alexej Nawalny hat in einem Videoappell Russlands Präsident Wladimir Putin zur Herausgabe der Leiche ihres Sohnes aufgefordert. "Ich wende mich an Sie, Wladimir Putin. Die Entscheidung der Frage hängt nur von Ihnen ab. Lassen Sie mich doch endlich meinen Sohn sehen", sagte Ljudmila Nawalnaja. Schon den fünften Tag warte sie vor dem sibirischen Straflager darauf, Nawalny sehen zu dürfen, sagte sie in dem am Dienstag veröffentlichen Video.