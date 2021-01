Nawalny-Rückkehr: Moskau sperrt Airport für Landungen

„Ich bin glücklich. Ich hoffe, dass wir alle zusammen ankommen.“ Mit diesen Worten trat der russische Regierungskritiker Alexej Nawalny Samstagnachmittag in Berlin seinen Heimflug an – wohl wissend, dass er sofort nach der Landung in Moskau verhaftet werden könnte. Das Ankommen gestaltete sich allerdings schwieriger als erwartet: Nach Informationen internationaler Nachrichtenagenturen wurde der Moskauer Flughafen Wnukowo am frühen Abend für Landungen gesperrt. Nawalnys Flugzeug musste umgeleitet werden.

Nawalny hatte sich in Deutschland von einer Vergiftung mit dem chemischen Kampfstoff Nowitschok im August in Sibirien erholt. Nach seiner Rettung durch Ärzte der Berliner Charité verbrachte der 44-Jährige fünf Monate zur Reha im Land. Vor seinem Abflug bedankte sich Nawalny bei allen Deutschen, die ihn bei seiner Genesung begleitet hatten und nannte sie „Freunde“.

"System Putin"

Dauerhaft im Exil zu bleiben war für ihn – im Gegensatz zu anderen Kremlkritikern – trotz wiederholter Verhaftungen in der Vergangenheit und vermutlich mehrerer Mordanschläge nie eine Option. Sein Platz sei in Russland, sagte Nawalny stets, wo er seinen Kampf gegen das „System Putin“ fortsetzen werde. Dem russischen Staatschef und dem Inlandsgeheimdienst FSB lastet Nawalny den international verurteilten Nowitschok-Angriff an – was diese allerdings von sich weisen.