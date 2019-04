Navy Seals: Skandal bei der US-Eliteeinheit

"Hört auf, davon zu sprechen!" Mehrere Mitglieder der Teileinheit von Special Operations Chief Edward Gallagher hatten ihn bei seinem Vorgesetzten gemeldet. Die Vorwürfe waren abscheulich. Der hochdekorierte amerikanische Elitesoldat soll in Mossul/ Irak wahllos Zivilisten getötet haben. Darunter ein junges Mädchen, das am Tigris spaziert ist, sowie ein alter Mann, der Wasser holte - beide soll Gallagher von Weitem mit dem Scharfschützengewehr einfach anvisiert und abgeschossen haben. Einen Teenager, der sich in US-Gefangenschaft befunden hatte, soll er erstochen haben, berichtet die New York Times.

Seine Kameraden schwiegen nicht. Sie brachten die Vorwürfe mehrmals zum Ausdruck und forderten Ermittlungen. Doch monatelang passierte nichts. Der Truppenkommandant, der lange mit Gallagher gedient hatte, hatte eine andere Botschaft für die sieben Kameraden: Wer so etwas publik macht, setze seine Karriere aufs Spiel.

Vorbild