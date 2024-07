Polizei in NRW will Nationalität von Tätern künftig immer nennen

Die Polizei in Nordrhein-Westfalen (NRW) plant, künftig auf die Identität von Tatverdächtigen in Polizei-Pressemitteilungen hinzuweisen. Mit der Neuregelung wolle man Transparenz schaffen, zitieren mehrere deutsche Medien das NRW-Innenministerium.

Der entsprechende Medienerlass müsse dafür erst geändert werden. Die neue Regelung soll in Nordrhein-Westfalen voraussichtlich im Herbst in Kraft treten, heißt es.

2018 bereits brisante "Anregungen" für Polizei

Einen ähnlichen Vorstoß wie jetzt in NRW gab es bereits 2018 in Österreich: Das Innenministerium, zu diesem Zeitpunkt noch Herbert Kickl (FPÖ) unterstellt, schickte entsprechende "Anregungen" an die Polizei-Pressestellen in den neun Bundesländern aus. Das brisante Schreiben wurde damals dem KURIER und dem Standard zugespielt, mehrere Beamte bestätigten die Echtheit des Mails.