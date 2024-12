Aktivisten: Islamistische Kämpfer in syrische Stadt Hama eingedrungen

Bei ihrer Großoffensive in Syrien sind islamistische Kämpfer nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte auch in die strategisch wichtige Stadt Hama eingedrungen. Am Donnerstag seien die Kämpfer "von mehreren Seiten aus nach Hama eingerückt" und lieferten sich "in mehreren Stadtvierteln Straßenkämpfe mit Truppen des (Assad-)Regimes", erklärte die in London ansässige Beobachtungsstelle.

Zuvor teilte die Beobachtungsstelle mit, die islamistische Gruppe Hayat Tahrir al-Sham (HTS) habe die Straßen zwischen Hama und Raqqa abgeschnitten sowie zwischen Hama und Aleppo. Auch drei Dörfer östlich von Hama seien eingenommen worden. Die Stadt Hama im westlichen Zentrum von Syrien liegt zwischen Aleppo im Norden und Damaskus im Süden und ist für den Schutz der rund 220 Kilometer entfernten Hauptstadt von großer Bedeutung. Die Regierung von Machthaber Bashar al-Assad hatte versucht, den Vormarsch auf Hama zu stoppen und Truppen zur Verstärkung geschickt.