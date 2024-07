Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu reist am Montag zu einem offiziellen Besuch in die Vereinigten Staaten. Am Dienstagmittag (Ortszeit) ist nach Angaben seines Büros ein Treffen mit US-Präsident Joe Biden geplant, der am Sonntag seinen Rücktritt als Präsidentschaftskandidat der Demokraten erklärt hat. Am Montag sind für Netanyahu bisher keine Termine vorgesehen.