Befreite Hamas-Geisel rief Israelis zu Demonstration auf

Eine Woche nach der Befreiung der ehemaligen Hamas-Geisel Andrey Kozlov aus dem Gazastreifen hat der 27-Jährige die Israelis zu einer Demonstration für seine Leidensgenossen aufgerufen. "Ich bin wieder zu Hause in Israel, aber viele Geiseln sind noch immer im Gazastreifen", sagte er in einer am Freitag veröffentlichten Videobotschaft.