Guterres sieht Nahen Osten "am Rande des Abgrunds"

Ähnlich äußerte sich der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Die WHO fordere die Hamas auf, "die zivilen Geiseln freizulassen, erklärte Tedros laut einer am Sonntag veröffentlichten Stellungnahme der in Genf ansässigen Organisation. Zudem appelliere die WHO "weiterhin an Israel, sich an seine völkerrechtlichen Verpflichtungen zum Schutz der Zivilbevölkerung und der Gesundheitseinrichtungen zu halten".

WHO fürchtet "humanitäre Tragödie" im Gazastreifen

Der WHO-Chef bezeichnete die Angriffe der Hamas als "ungerechtfertigt und entsetzlich". Sie seien "barbarisch und sollten verurteilt werden". Zugleich sei er "sehr besorgt über die israelischen Angriffe auf palästinensische Zivilisten". Zudem befürchte er, dass die "Aufforderung an 1,1 Millionen Menschen, innerhalb eines so kurzen Zeitfensters vom Norden in den Süden des Gazastreifens zu ziehen, zu einer humanitären Tragödie führen" werde, sagte Tedros.

➤ Mehr lesen Sie hier: Mit Küchenmessern verteidigt: Augenzeugen der Hamas-Überfälle auf Israel erzählen