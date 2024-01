Hamas feuerte zu Silvester erneut Raketen auf Israel ab

Menschen wegen Silvester auf der Straße

Viele der Menschen, die sich für Silvesterfeiern auf den Straßen versammelt hatten, versuchten, sich in Sicherheit zu bringen. "Es war schrecklich. Verrückt, dass wir noch am Leben sind", sagte der 26-jährige Gabriel Zemelman, der mit Freunden in einer Bar in Tel Aviv gefeiert hatte, gegenüber AFP.

Hamas bekannte sich zu Angriffen

Der militärische Flügel der Hamas, die Ezzedine al-Qassam-Brigaden, bekannte sich in einem Video in Online-Netzwerken zu den Angriffen. Die Palästinenserorganisation erklärte, sie habe M90-Raketen als "Antwort auf die von Israel verübten Massaker an Zivilisten" eingesetzt. Die Hamas habe beschlossen, "das Jahr 2024 mit einem Raketenhagel auf Israel zu beginnen".

