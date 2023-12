UNO: Israel ordnet weitere Evakuierungen in Khan Younis an

Die israelischen Streitkräfte erklärten, am Mittwoch seien mit Bodentruppen, aus der Luft und vom Meer aus Angriffe gegen "Dutzende Terroristen und Terroristen-Infrastruktur" in Khan Younis ausgeführt worden. Die Armee hatte am Montag angekündigt, ihre Angriffe auf Ziele in der größten Stadt des südlichen Gazastreifens zu verstärken.

Kritik aus Frankreich, Warnung von Netanyahu

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron mahnte Mittwochabend in einem Fernsehinterview, den Terrorismus zu bekämpfen bedeute nicht, "alles in Gaza dem Erdboden gleichzumachen oder wahllos die Zivilbevölkerung anzugreifen". Deswegen seien der Schutz von Zivilisten und eine Feuerpause nötig, die zu einer Waffenruhe führe, sagte Macron im Sender France 5.

Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu warnte am Dienstag aber, es werde keinen Waffenstillstand vor einer "Eliminierung der Hamas" geben. "Jeder, der glaubt, wir würden aufhören, hat keinen Bezug zur Realität."

