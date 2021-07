"Leben unschuldiger Kinder in Gefahr gebracht"

Die US-Luftfahrtbehörde hat das Landeverbot für den israelischen Flughafen Ben Gurion wieder aufgehoben. Das am Mittwoch um 24 Stunden verlängerte Landeverbot für US-Fluggesellschaften sei annulliert worden, teilte die Behörde mit, warnte aber vor einer "sehr wechselhaften Situation" und anhaltenden Kämpfen im nahegelegenen Gazastreifen.

Auch die europäische Luftfahrtbehörde EASA will eine Empfehlung an Fluggesellschaften zurückziehen, den Airport Tel Aviv nicht anzufliegen. Dies werde in Kürze passieren, sagte ein Sprecher am Donnerstag. Zuvor hatte die Behörde die Empfehlung gegeben, weil in dieser Woche eine Rakete aus dem Gazastreifen in der Nähe des Flughafens in Tel Aviv einschlug.

Ebenfalls reagieren Touristiker auf den anhaltenden Konflikt in Nahost. Die Reiseveranstalter Dertour, Meier’s Weltreisen und ADAC Reisen sagen alle Israel-Rundreisen bis zur Abreise 31.08.2014 aktiv ab. Reisende, die bereits gebucht haben, sollten sich ihre Sommerreisen nochmals überlegen. Bis Ende August können die Vorhaben noch kostenlos storniert werden.