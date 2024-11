Massive Angriffe Israels vor Waffenruhe mit Hisbollah: Und dann war Stille

Überall in der Hauptstadt waren schwere Explosionen zu hören, wie eine dpa-Reporterin in der Nacht schilderte. Um 4 Uhr seien die Explosionen und das Donnern der Kampfflugzeuge dann verstummt. Auch die Hisbollah hatte zuvor weiter Raketen auf den Norden Israels abgefeuert, wo erneut die Sirenen heulten.

Reuters-Augenzeugen berichten von Autokolonnen, die sich am frühen Mittwoch in Richtung Südlibanon an der Grenze zu Israel in Bewegung setzen. Die Waffenruhe verspricht ein Ende des Konflikts an der israelisch-libanesischen Grenze, der seit Ausbruch des Gazakrieges im vergangenen Jahr Tausende Todesopfer gefordert hat.

Ranghoher Hamas-Terrorist getötet

Kurz vor Beginn der geplanten Waffenruhe hat Israels Armee zudem die Tötung eines weiteren ranghohen Mitglieds der islamistischen Hamas im Gazastreifen bekanntgegeben. Mumin al-Jabari habe der Scharfschützen-Einheit der Hamas-Brigade in der Stadt Gaza im Norden des abgeriegelten Küstenstreifens angehört, teilte die israelische Armee in der Nacht auf Mittwoch mit.

Er sei bei einem präzisen Angriff auf ein Gebäude getroffen worden, das früher als Schule genutzt worden sei. Die Angaben des israelischen Militärs ließen sich unabhängig nicht überprüfen.