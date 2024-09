Israels Kampf an mehreren Fronten: Hälfte der Geiseln noch am Leben

Das israelische Militär ist in der Nacht auf Montag erneut gegen Stellungen der Hisbollah-Miliz im Libanon vorgegangen. Die Luftwaffe führe derzeit " umfangreiche Angriffe " durch, teilte die israelische Armee Montagfrüh auf Telegram mit. Details wurden nicht genannt.

Israelische Kampfflugzeuge hätten knapp zwei Dutzend Angriffe im Süden Libanons geflogen, hieß es am späten Abend aus Sicherheitskreisen.

Angriffe in Gaza

Auch im Gazastreifen war Israels Armee erneut aktiv. Sie griff eine Kommandozentrale der islamistischen Hamas aus der Luft an. Diese habe sich im Zentrum des abgeriegelten Küstenstreifens in einem Gebäude befunden, in dem früher eine Schule gewesen sei, hieß es. Die Zentrale habe der Hamas zur Planung und Ausführung von Terroranschlägen gegen israelische Soldaten und den Staat Israel gedient. Die Armee habe vor dem Angriff zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um die Gefahr für Zivilisten zu mindern. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig prüfen.

Der Angriff der irakischen Miliz soll auf eine israelische Golani-Beobachtungsbasis in den "besetzten palästinensischen Gebieten" in den frühen Morgenstunden mit Drohnen erfolgt sein. Das teilte der "Islamische Widerstand im Irak" mit. Weitere Einzelheiten über Schäden oder mögliche Opfer waren zunächst nicht bekannt.