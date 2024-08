Nahost: Hisbollah startet Angriff auf Militärbasis in Nordisrael

Als Reaktion auf die Tötung eines Hamas-Kommandanten im Südlibanon hat die libanesische Hisbollah-Miliz nach eigenen Angaben am Samstag einen Drohnenangriff auf einen Militärstützpunkt in Nordisrael gestartet.

Hisbollah-Kämpfer hätten "Schwadronen sprengstoffbeladener Drohnen" auf die Militärbasis Mitshwe Alon in der Nähe der Stadt Safed in Galiläa abgefeuert, hieß es. Dies sei eine "Antwort auf den Angriff und die Ermordung durch den israelischen Feind in der Stadt Sidon".