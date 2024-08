Ein hochrangiger Vertreter der radikal-islamischen Hamas aus dem Gazastreifen ist am Freitagabend bei einem israelischen Luftangriff im Libanon getötet worden. Das sagten ein Hamas-Vertreter sowie zwei Mitglieder von Sicherheitskreisen Reuters. Das Opfer des gezielten Angriffs auf einen Wagen in der 60 Kilometer von der israelischen Grenze entfernten Hafenstadt Sidon ist demnach der Hamas-Sicherheitsbeauftragte Samer al-Hadj. Sein Leibwächter sei schwer verwundet worden.

Anschläge auf Hamas-Funktionäre

Das israelische Militär hat in den vergangenen zehn Monaten Anschläge gegen Mitglieder der Hamas, der mit ihr verbündeten libanesischen Hisbollah-Miliz und anderer Gruppierungen im Libanon ausgeführt. Vergangene Woche wurde der militärische Kommandant der Hisbollah, Fuad Shukr, in einem Außenbezirk Beiruts getötet. Wenige Stunden nach dem Tod von Shukr starb Hamas-Chef Ismail Haniyeh in Teheran bei einem Anschlag. Der Iran, Hisbollah und Hamas haben Vergeltung angekündigt.