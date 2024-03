Nahost: EU-Gipfel für sofortige Feuerpause mit Ziel Waffenstillstand

Die EU-Staats- und Regierungschefs fordern mit Blick auf den Krieg in Gaza "eine sofortige humanitäre Feuerpause, die zu einem dauerhaften Waffenstillstand führt". Das teilte EU-Ratspräsident Charles Michel am Donnerstagabend auf der Online-Plattform X (früher: Twitter) mitteilte. Der Europäische Rat sei "entsetzt über den beispiellosen Verlust ziviler Leben und die kritische humanitäre Situation".

Die EU-Staatschefs rufen Israel auf, von einer Bodenoffensive in Rafah abzusehen, die "die bereits katastrophale humanitäre Situation verschlimmern würde" und die Bereitstellung von humanitären Hilfsleistungen "verhindern" würde.

Nehammer-Forderung nicht erfüllt

Nicht erfüllt wurde die Forderung von Österreichs Kanzler Karl Nehammer (ÖVP), dass die Vergewaltigung von Israelinnen durch Hamas-Kämpfer deutlicher verurteilt und klarer benannt wird. In den Schlussfolgerungen wird die Hamas nicht ausdrücklich im Zusammenhang mit sexueller Gewalt genannt, allerdings wird auf UNO-Berichte verwiesen, in denen es um sexuelle Gewalt bei der Attacke am 7. Oktober 2023 geht. Es wird allerdings auch auf Berichte der UNO-Sonderberichterstatterin Reem Alsalem verwiesen. Sie war unter anderem an einem Bericht beteiligt, in dem sexuelle Gewalt israelischer Soldaten gegen palästinensische Frauen beklagt wird.