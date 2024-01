Binnen 24 Stunden: Sechzig Terroristen im Gazastreifen getötet

Schallenberg bezeichnet Situation im Gazastreifen als "unhaltbar"

Dabei sollen laut der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde mehr als 24.400 Menschen ums Leben gekommen sein. Nach Angaben der israelischen Armee wurden seit Kriegsbeginn etwa 9.000 Mitglieder der islamistischen Hamas und anderer Terrororganisationen getötet.

Angesichts der hohen Zahl ziviler Opfer und der katastrophalen humanitären Lage in dem abgeriegelten Küstengebiet ist Israel international in der Kritik. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) bezeichnete die Situation am Mittwoch als "unhaltbar". "Israel muss dringend mehr humanitäre Hilfe nach Gaza lassen und viel mehr für den Schutz der Zivilisten tun!", postete Schallenberg auf X. Der Außenminister traf am Mittwoch beim Weltwirtschaftsforum in Davos die Präsidentin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, Mirjana Spoljaric-Egger, um mit ihr über die katastrophale humanitäre Lage der Menschen in Gaza zu diskutieren.

