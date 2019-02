Nahles und die SPD: Entfesselt nach links

Gute Laune bei der SPD?

Ja, kein Scherz. In den oberen Stockwerken des Willy-Brandt-Hauses in Berlin wurde es gestern laut, Gelächter, Stimmengewirr – als gäbe es etwas zu feiern. In diesen Tenor stimmte auch Parteichefin Andrea Nahles ein, als sie am Sonntagabend vors Mikro trat: „Sie sehen hier eine sehr gut gelaunte und positiv gestimmte Parteivorsitzende“, so Nahles, die es bisher wenig lustig hatte: Der mühsame Weg in die Große Koalition, die Wahlniederlagen in Bayern und Hessen sowie Umfrage-Werte zwischen 15 und 17 Prozent.

Zuletzt schossen sich ihre Vorgänger auf sie ein: Altkanzler Gerhard Schröder sprach ihr im Spiegel-Interview die Kompetenz fürs Kanzleramt ab, es fehlten

ihr ökonomische Kenntnisse („Ich glaube, das würde nicht mal sie selbst von sich behaupten“). Nebenbei wünschte er sich Sigmar Gabriel zurück. Der Ex-Vorsitzende und Intimfeind von Nahles riet seiner Partei nun via Spiegel, sie müsse ein Ende der Großen Koalition ernsthaft in Erwägung ziehen. Gabriel, selbst einst Befürworter des Bündnisses, der im Oktober noch vor einem „kopflosen Davonrennen“ gewarnt hatte, traf einen Nerv, vor allem bei Parteilinken. Nicht nur das mögliche Ende der Koalition war plötzlich Thema, auch Gabriels mögliches Comeback.