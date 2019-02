Der Niedergang der Sozialdemokraten in Europa

In Italien verlor der einst so stolze PD bei den Wahlen im Vorjahr jeden vierten Wähler und musste sich mit dem historisch schlechtesten Ergebnis in diesem Jahrhundert (18,7 Prozent) zufriedengeben. Parteichef Matteo Renzi trat zurück, eine rechtspopulistische Koalition übernahm das Land, und die Roten, auch intern zerrissen, bringen keinen Fuß auf das politische Parkett. In Deutschland dümpelt die SPD in Umfragen zwischen 15 und 17 Prozent Zustimmung.

In Großbritannien, das im Brexit-Chaos versinkt, konnte sich Labour mit einem Linkskurs erfangen, ein Wahlsieg beim nächsten Urnengang scheint möglich. In Schweden fuhren die Sozialdemokraten 2018 Verluste ein, stellen aber den Regierungschef. Auch Portugal ist eine der letzten roten Bastionen mit Antonio Costa als Führer einer Minderheitsregierung. Im Nachbarland Spanien konnte der PSOE nach einem Misstrauensvotum die Macht ohne Wählerbeteiligung vorerst übernehmen.