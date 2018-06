Nahles: "Seehofer ist eine Gefahr für Europa"

SPD-Chefin Andrea Nahles hat Deutschlands Innenminister Horst Seehofer (CSU) wegen seines angedrohten Alleingangs bei der Zurückweisung von Flüchtlingen scharf kritisiert. "Seehofer ist eine Gefahr für Europa und dem werden wir uns entgegenstellen", sagte Nahles am Samstag in einer Rede beim Landesparteitag der SPD Nordrhein-Westfalen in Bochum. Das, was die CSU an Alleingängen vorschlage, "das lassen wir nicht zu", sagte Nahles.

In dem Streit geht es um Seehofers Forderung, Flüchtlinge an den deutschen Grenzen zurückzuweisen, wenn diese bereits in anderen EU-Ländern registriert wurden. Er droht damit, dies auch im nationalen Alleingang durchzusetzen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) lehnt das Vorhaben ab und will bis Monatsende europäische Lösungen aushandeln.