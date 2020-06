Warnung vor "Religionskrieg"

Konkret bedeute das, dass "jeder Palästinenser jeden Israeli als Feind betrachten würde – und umgekehrt." Mehr noch: "Jeder Muslim weltweit würde sich im Kriegszustand mit jedem Juden befinden", so Habbash, der früher Minister für religiöse Angelegenheiten war und jetzt Palästinenser-PräsidentMahmoud Abbas in diesen Belangen berät.

Schuld daran trage Israel in dreierlei Hinsicht: Durch die andauernde Besetzung der palästinensischen Gebiete, durch die aggressive Siedlungstätigkeit und durch die Offensive gegen islamische Stätten, allen voran gegen die Al-Aksa-Moschee auf dem Tempelberg. Allein in den vergangenen drei Jahren seien 50 Moscheen von jüdischen Siedlern in Brand gesetzt worden.

Und die Angriffe radikaler Palästinenser in Israel, wie erst am vergangenen Montag in einer Synagoge in Jerusalem? "Das sind normale Reaktionen auf diese Politik Israels. Wir haben keine Freiheiten. Viele Menschen haben daher alle Hoffnung verloren. Wir verurteilen jede Gewalt, aber wir können nicht alle Taten unserer Leute kontrollieren. Das kann Österreich auch nicht."