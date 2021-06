Waffenstillstand in Kiew vereinbart

Auch die Olympischen Spiele in Sotschi stehen im Zeichen der Eskalation in Kiew - angeblich sei es dem ukrainischen Teammitgliedern verboten worden, schwarze Schleifen als Zeichen der Trauer zu tragen - 43 Sportler sind in Sotschi. Sergej Bubka, IOC-Spitzenfunktionär und ehenmals Stabhochsprung-Weltrekordhalter, zeigte sich "schockiert" über die tödlichen Zusammenstöße in seiner Heimat.

"Ich appelliere noch einmal eindringlich an alle Parteien, die Gewalt zu stoppen, die mein Land an den Rand einer Katastrophe bringt", sagte Bubka. Er forderte die beteiligten Parteien auf, die Verhandlungen zu intensivieren. "Es gibt nicht ihre Ukraine oder ihre Ukraine, es ist unsere Ukraine", so der Stabhochsprung-Olympiasieger von 1988.