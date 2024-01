Nachdem Teile der Justizreform gekippt wurden, wird's eng für Netanjahu

Tricks

Was mehr als schlecht für Netanjahu ist. Denn mit Weiterbestehen der richterlichen Einspruchsmöglichkeit haben auch die nächsten Stufen der Reform kaum Aussichten: So sollte die Ernennung neuer Richter fast ausschließlich von der Mehrheit im Parlament abhängig gemacht werden. Eine Amtsenthebung des Premiers sollte so gut wie unmöglich gemacht werden, selbst bei verurteilten Straftätern. Für den Angeklagten Netanjahu ein entscheidender Paragraf.

Die schwindende Zahl seiner Anhänger redete in den letzten Kriegsmonaten viel von „Einheit“ und „Gemeinsamkeit“, kaum noch von der umstrittenen Reform. Doch haben sie ihren Rettungsversuch keineswegs vergessen. Daher probierten sie auch, mit einem Trick das Urteil in letzter Minute zu verhindern: Wie aus dem Nichts gelangte ein Vorentwurf des Urteils an die Medien. Auch die knappe Ein-Stimmen-Mehrheit sickerte durch. Kein Wort hingegen über die klare Mehrheit für das Recht, auch Grundgesetze auf ihre Legalität prüfen zu dürfen.

Doch die Richter ließen sich nicht unter Druck setzen. Im Gegenteil: Sie veröffentlichten ihre Entscheidung bereits am Montag und nicht wie geplant am 12. Jänner. So kam das Gericht auch Plänen zuvor, per Gesetz eine „Verkündung des Urteils in Kriegszeiten“ zu verhindern.