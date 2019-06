Nach Protesten: Russland untersagt Flüge nach Georgien

Russland will als Reaktion auf die jüngsten Ausschreitungen in Georgien mit fast 250 Verletzten vorübergehend sämtliche Flugverbindungen in die frühere Sowjetrepublik aussetzen. Präsident Wladimir Putin unterzeichnete am Freitag ein entsprechendes Dekret, wie der Kreml am Abend mitteilte.

Es soll ab dem 8. Juli gelten. Reiseveranstaltern werde empfohlen, keine Reisen mehr in die Südkaukasus-Republik anzubieten. Wie lange das gelten soll, wurde zunächst nicht gesagt.

Schwere Ausschreitungen in Tiflis

Als Grund verwies der Kreml auf Sicherheitsbedenken. Damit solle die "nationale Sicherheit" Russlands gewährleistet und die Russen "vor kriminellen und anderen rechtswidrigen Handlungen" geschützt werden. Zuvor hatte das Außenministerium vor Reisen nach Georgien gewarnt.

In der Nacht zum Freitag gab es in der georgischen Hauptstadt Tiflis Ausschreitungen mit vielen Verletzten und Festnahmen. Auslöser für die Unruhen war der Besuch einer russischen Delegation bei einem Forum im Parlament. Es gab bei vielen Menschen die Sorge, dass Moskau mehr Einfluss in Georgien nehmen könnte.

Parlamentspräsident zurückgetreten

Nach den Massenprotesten gegen den Auftritt eines russischen Abgeordneten im georgischen Parlament in Tiflis ist am Freitag der Parlamentspräsident zurückgetreten. Irakli Kobachidse habe "Verantwortung" übernommen und sein Amt niedergelegt, sagte der Generalsekretär der Regierungspartei Georgischer Traum, der Kobachidse angehört.

Tausende Demonstranten hatten am Donnerstagabend versucht, das Parlamentsgebäude in der Hauptstadt zu stürmen. Die Polizei setzte Tränengas und Gummigeschosse gegen die Demonstranten ein. Nach Angaben der Regierung wurden bei den Zusammenstößen 240 Menschen verletzt.

Viele Russen machen Urlaub in Georgien. Ein Flugverbot würde besonders die Wirtschaft der Ex-Sowjetrepuplik treffen.