Nach Mord an Journalistin erschüttert Justizskandal Malta

Auch zweieinhalb Jahre nach dem Mord an der Journalistin und Bloggerin Daphne Caruana Galizia (њ53) kommt Malta nicht zur Ruhe. Jetzt erschüttert ein Skandal in der Generalstaatsanwaltschaft das Land. Von dort wechselte ein junger Jurist namens Charles Mercieca direkt ins Verteidigerteam des Geschäftsmanns Yorgen Fenech (38), dem Zeugen die Anstiftung zum Mord an der Journalistin vorwerfen.

Es gebe den „schwerwiegenden Verdacht“, dass der unerfahrene junge Jurist „nur aufgrund seines Insiderwissens aus der Ermittlungsbehörde“ von Fenech engagiert worden sei, schrieb der niederländische Malta-Beauftragte des Europarats, Pieter Omtziegt, in einem Protestbrief an die Generalstaatsanwaltschaft in Valletta.