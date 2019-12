Empörung auf Malta: Premier könnte Mordermittlungen beeinflussen

Muscats weiterer Verbleib an der Macht sei für alle, denen Gerechtigkeit am Herzen liege, nicht zu tolerieren, heißt es in einer Mitteilung der Familie der Journalistin. "Seine Rolle bei den Ermittlungen zum Mord an unserer Frau und Mutter ist rechtswidrig."

Auch die betagten Eltern der 2017 durch eine Autobombe getöteten Maltesterin gingen am Sonntag in der Hauptstadt Valletta auf die Straße.