Wütende Malteser fordern nach Mord Rücktritt des Premiers

Bleibt die Frage: Was wusste der Regierungschef von all dem? Schembri hatte sein Büro direkt neben ihm in der Auberge de Castille. Muscat, der sich in den vergangenen Tagen als großer Aufdecker geriert, beteuert unaufhörlich seine Unschuld. Er werde nur zurücktreten, wenn man ihm persönlich Mafia-Verstrickungen nachweisen könne, sagte der Politiker, dessen Labour Partei im Juni 2017 mit 55 Prozent als klarer Sieger aus der Parlamentswahl gegangen war.