Journalistinnenmord auf Malta: Es wird eng für den Premier

Maltas Ministerpräsident Joseph Muscat hat schon angenehmere Pressetermine erlebt: Am Dienstag stellte er sich den Journalisten in Valletta, um den Rücktritt seines Büroleiters bekannt zu geben. Keith Schembri soll Polizeikreisen zufolge im Zusammenhang mit dem Mord an der Enthüllungsjournalistin Daphne Caruana Galizia im Jahr 2017 vernommen werden.

Ein Hauptverdächtiger habe im Verhör Schembris Namen genannt.

Tausende Euro täglich

Schembri und der damalige Energieminister Konrad Mizzi stehen massiv unter Korruptionsverdacht: Sie unterhielten laut den Recherchen der getöteten Journalistin Firmen in Panama, die Geld von 17 Black erhalten hat - einem Unternehmen des reichen Maltesers Yorgen Fenech, wie sich herausstellen sollte. Demnach soll es Zahlungen von Tausenden Euro täglich an Muscats Vertraute für nicht näher genannte Dienste gegeben haben.

Fenech selbst war vorige Woche direkt auf seiner Yacht vor der Küste Maltas festgenommen worden.