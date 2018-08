Nach Kanada-Krise: Zweifel an saudischem Reformwillen

Salman will sich der Welt als Reformer präsentieren und greift dafür auf die Expertise von großen PR- und Lobbying-Firmen zurück – etwa Washingtoner Unternehmen wie „Squire Patton Boggs“, das branchenintern zu den drei erfolgreichsten Firmen der Welt gehört. Außenpolitisch fährt Saudi-Arabien einen harten Kurs, vor allem im Krieg gegen die jemenitischen Houthi-Rebellen, ebenso gegen seinen Nachbarn Katar. Seit mehr als einem Jahr herrscht eine Handelsblockade, die Grenzen zu Katar sind geschlossen.

Auf Kritik bezüglich der politischen Lage in seinem Land reagiert Salman stets verschnupft. Als der damalige deutsche Außenminister Sigmar Gabriel vergangenen November kritisiert hatte, dass Salman den libanesischen Premier Saad Hariri in Riad festhalten würde, wies Salman den deutschen Botschafter aus. Noch heute sollen deutsche Unternehmen im Königreich bei Auftragsvergaben benachteiligt werden. Auch mit Kanada fror Riad ein vor kurzem geschlossenes Handelsabkommen ein und stoppte alle geplanten Investitionen des Landes. Das saudische Außenministerium bezeichnete den kanadischen Tweet als „eklatante und unzulässige Einmischung in innere Angelegenheiten des Landes, die gegen alle internationalen Normen und Protokolle verstößt“.

Dank der guten Beziehungen zur US-Regierung hat Saudi-Arabien derzeit kaum Konsequenzen zu fürchten.