Nach Kritik an Melonis Migrationspolitik: Italien fordert Entschuldigung von Frankreich

Nach dem Angriff des französischen Innenministers Gérald Darmanin auf die italienische Regierung in der Migrationsfrage bleibt Italiens Außenminister Antonio Tajani hart. Er fordert eine Entschuldigung Darmanins. In einem Radiointerview hatte Darmanin am Donnerstag gesagt, Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sei "unfähig, die Migrationsprobleme" ihres Landes zu lösen. Zudem zog er Parallelen zwischen Meloni und der französischen Rechtspopulistin Marine Le Pen.

Paris versuchte später, die Situation zu entschärfen. Das französische Außenministerium erklärte, das für Donnerstagabend geplante Treffen könne hoffentlich "bald" nachgeholt werden. Wegen Darmanins Worten hatte Tajani ein am Freitag geplantes Treffen mit seiner französischen Amtskollegin Catherine Colonna abgesagt.