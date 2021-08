Nach Frankreich stoppt auch Dänemark Abschiebungen nach Afghanistan

Nach Deutschland und den Niederlanden hat jetzt auch Frankreich Abschiebungen nach Afghanistan offiziell ausgesetzt. Die Entscheidung sei aufgrund der aktuellen Sicherheitslage in dem zentralasiatischen Land gefallen, erfuhren Medien vom französischen Innenministerium. Bereits seit Anfang Juli habe es keine Rückführungen mehr in den Krisenstaat gegeben. Österreich will hingegen weiterhin an Rückführungen festhalten.