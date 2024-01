Nach Faschistengruß Hunderter gehen in Italien die Wogen hoch

Nicht das erste Mal

Anders gesagt, ob es sich um Verherrlichung des Faschismus handelt, was verboten ist, oder nur um eine private Geste in Erinnerung an den Verstorbenen. Es ist nicht das erste Mal, dass La Russa auf dieses Gesetz angesprochen wird.

Sein Bruder Romano, auch Rechtsanwalt, Mitglied von Fratelli d’Italia und Mitglied der lombardischen Regionalverwaltung, wurde im September 2022 beim Begräbnis eines Kameraden, zusammen mit anderen mit erhobenem rechten Arm fotografiert. Damals hakte Senatspräsident La Russa den Vorfall mehr oder weniger als Lappalie ab.

➤ Italiens unbekümmerter Umgang mit der faschistischen Vergangenheit

Und soweit bekannt, wurden weder der Bruder noch die anderen dafür zur Rechenschaft gezogen. Andere Vertreter von Melonis Partei weisen daraufhin, dass Fratelli d’Italia mit den Vorfall am Sonntag nichts zu tun habe, fragen sich aber gleichzeitig, warum sich die Linke erst jetzt entrüstet, die Gedenkfeier finde so seit vierzig Jahren statt.

Der nationalpopulistische Vorsitzende der Lega, Matteo Salvini, der auch Minister für Infrastrukturen und Vizepremier ist, sagte bei einem Radiointerview: „Wer sich als Faschist oder Kommunist bezeichnet, der wurde von der Geschichte besiegt. Ich schaue nach vorne.“

Nur Antonio Tajani Vorsitzender der Forza Italia, jener Partei des verstorbenen Silvio Berlusconi, Außenminister und Vizepremier, distanzierte sich und sagte: „Ein bestimmtes Benehmen muss seitens aller verurteilt werden.“ Mag sein, dass Meloni beschlossen hat die Sache einfach auszusitzen, je mehr Zeit vergeht desto mehr verwandelt sich aber ihr Schweigen in ein Dröhnen.