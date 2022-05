Nach "Emma"-Brief: Jetzt springen Intellektuelle Scholz zur Seite

Vorangegangen war dieser Initiative ein Offener Brief um die Feministin Alice Schwarzer und andere Prominenter wie dem Schriftsteller Martin Walser. In der Zeitschrift "Emma" haten sie am vergangenen Freitag an Scholz appelliert, weder direkt noch indirekt schwere Waffen an die Ukraine zu liefern, um dem russischen Präsidenten Wladimir Putin kein Motiv für eine Ausweitung des Krieges auf die NATO-Staaten zu geben. Sie forderten Anstrengungen für einen raschen Waffenstillstand und einen „Kompromiss, den beide Seiten akzeptieren können“. Der Brief fand digital Zehntausende Unterstützer, traf aber auch auf heftige Kritik.