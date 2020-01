Nach Di Maios Rücktritt: Die Fünf Sterne verglühen rasant

„Eine politische Epoche geht zu Ende“, kommentiert die Tageszeitung "Il Fatto Quotidiano" den Rücktritt von Fünf-Sterne-Parteichef Luigi Di Maio. Vom Rückgang an Wählerstimmen über Parlamentarierflucht bis zu parteiinternem Widerstand: Das waren nur einige der Hürden, die sich Luigi Di Maio, der weiter Außenminister bleibt, in den vergangenen Wochen in den Weg stellten.Die Cinque Stelle, an deren Spitze der 33-jährige Neapolitaner seit 2017 stand, befinden sich in einer Identitätskrise. Am Sonntag steht bereits die nächste Prüfung bevor. In der Emilia-Romagna und in Kalabrien finden Regionalwahlen statt. Dazu sind 5,2 Millionen Italiener aufgerufen. Laut Umfragen müssen die Fünf Sterne mit einer herben Niederlage rechnen.