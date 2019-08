Rom: Wie die Fünf Sterne (im Müll) versinken

Einen neuen Stil hatten die Fünf Sterne als Protestbewegung versprochen. Ehrlicher, näher beim Bürger. Drei Jahre lang hat die vom Komiker Beppe Grillo gegründete Partei, die noch mit der Lega in einer Regierung sitzt, in Form des Stadtchefs in Rom zeigen können, was sie kann. Doch die Fünf-Sterne-Bürgermeisterin Virginia Raggi scheitert an denselben Problemen wie ihre Vorgänger: verwahrloste Stadtviertel, Wohnungsnot, steigende Armut, vor allem aber Müllnotstand mit riesigen Abfallbergen.

Im Juli spitzte sich die Lage derart zu, dass die römische Ärztegesellschaft Alarm schlug: Die „hygienischen Zustände können zu einem Notstand für die öffentliche Gesundheit“ führen, so die Warnung. Angesichts der „alarmierenden Invasion an Ratten, Wanzen und Mücken“ bestehe eine „ernste Hygiene-Gefahr“. Präsident Antonio Magi warnte vor Krankheiten.