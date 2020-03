Nach Corona: Der chinesische Drache richtet sich wieder auf

Schritt um Schritt kehrt das Leben in China zurück, die Menschen dürfen wieder vor die Tür. Selbst in der Provinz Hubei, von wo sich das Coronavirus weltweit ausgebreitet hat, werden die Ausgangssperren gelockert, dürfen Restaurants und Fabriken wieder öffnen. In der Hauptstadt Wuhan fahren die Verkehrsmittel wieder, seit Wochenbeginn ist Arbeiten erlaubt – vorausgesetzt man ist gesund. Aber ein bisschen Alltag ist noch lange nicht Normalität: Wuhans Bewohner dürfen die Metropole erst ab 8. April verlassen – also 11 Wochen nach der Verhängung der Ausgangssperre.Doch schon jetzt verordnet die Staats- und Parteiführung in Peking Zuversicht. China werde sich von der Pandemie rasch erholen. Der Beweis: die guten Zahlen. Schon den fünften Tag in Folge gab es keine Corona-Neuinfektionen. Die 78 gemeldeten Fälle seien Chinesen, die aus dem Ausland heimgekehrt seien.