Nach Blutbad in Texas: Trump soll Besuch in El Paso planen

Nach der Bluttat im texanischen El Paso wird US-Präsident Donald Trump nach Angaben des Bürgermeisters die Grenzstadt besuchen. Der Präsident habe die Hilfe der Bundesbehörden angeboten und werde am Mittwoch nach El Paso kommen, sagte Bürgermeister Dee Margo am Montag (Ortszeit).

Auch Reise nach Dayton geplant

Das Weiße Haus bestätigte die geplante Reise zunächst nicht. Wenige Stunden zuvor hatte jedoch bereits eine Meldung der Luftfahrtbehörde FAA darauf schließen lassen, dass ein wichtiger Politiker am Mittwoch nach El Paso reisen würde. Demnach war auch eine Reise nach Dayton im Bundesstaat Ohio geplant, wo ein Schütze am Wochenende ebenfalls mehrere Menschen getötet hatte.

Auch ein Deutscher unter Toten in El Paso

Am Samstag hatte ein 21-jähriger Weißer in einem Einkaufszentrum in El Paso das Feuer eröffnet. Er tötete 22 Menschen, darunter mehrere Mexikaner und einen deutschen Staatsbürger. Der mutmaßliche Täter stellte sich der Polizei. Die Ermittler gehen von einem rassistischen Tathintergrund aus. Am Samstagabend eröffnete ein 24-Jähriger in Dayton vor einer Bar das Feuer; er tötete neun Menschen. Sicherheitskräfte erschossen den Mann.