Nach atomarem Unfall: Putin kündigt Wunderwaffe an

Russlands Staatschef Wladimir Putin hat die Vollendung einer neuartigen Waffe angekündigt. Sie stehe im Zusammenhang mit dem tödlichen Unfall auf einem Militärstützpunkt am Weißen Meer im Sommer. "Was auch immer passiert, wir werden diese Waffe perfektionieren", sagte Putin in einer am Freitag ausgestrahlten Rede vor den Witwen der sieben Toten des Unfalls.

Den Frauen überreichte er am Donnerstag postum Tapferkeitsorden für ihre Männer.