Nach Tod von Oppositionellem: Proteste in Venezuela

„Der Festgenommene sollte zu Gericht gebracht werden und befand sich in einem Wartezimmer, als er sich aus dem Fenster in die Tiefe stürzte und dabei ums Leben kam.“ So schilderte der Innenminister Venezuelas, Nestor Reverol, die Todesumstände von Fernando Alban. Dieser war Stadtrat in Caracas für die liberale Oppositionspartei "Primero Justicia" ("Gerechtigkeit zuerst"). Am Samstag wurde er festgenommen: Alban wird vorgeworfen, an einem versuchten Attentat gegen Präsident Maduro beteiligt gewesen zu sein.

Anfang August waren während einer Militärparade zwei mit Sprengstoff beladene Drohnen explodiert. Der Präsident selbst blieb unversehrt. Sieben Soldaten wurden verletzt. Die Führung in Caracas bezichtigte sowohl Kolumbien, wie auch oppositionelle Gruppen, hinter dem Anschlag zu stehen.