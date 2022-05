Mutter des Attentäters von Texas: "Vergeben Sie meinem Sohn"

Am Verhalten der Einsatzkräfte während des Amoklaufs an einer Volksschule in Uvalde, Texas, gibt es heftige Kritik. Erst nach einer Stunde wurde der Klassenraum gestürmt, in dem der Täter mordete. Obwohl die Einsatzkräfte vor Ort gewesen waren, warteten sie auf Verstärkung, weil sie keine Spezialausrüstung dabei hatten. In dieser Zeit hätten sie Schulkinder, darunter auch ihre eigenen, und Lehrkräfte evakuiert und versucht, mit dem Schützen zu verhandeln.

Der 18-jährige Salvador Ramos hatte am Dienstag 19 Kinder und zwei Lehrkräfte ermordet. Seine Mutter sagte: „Vergeben Sie mir, vergeben sie meinem Sohn.“

Der Ehemann einer getöteten Lehrerin starb, nachdem er bei der Schule Blumen abgelegt hatte, an Herzversagen. Das Paar war 25 Jahre verheiratet gewesen und hinterlässt vier Kinder.

Zuletzt hatten Eltern das Vorgehen der Einsatzkräfte kritisiert. Sie werfen der Polizei vor, zu lange untätig gewesen zu sein. Schon kurz nach Beginn des Angriffs hätten Augenzeugen die Einsatzkräfte aufgefordert, in die Schule vorzudringen, sagte Juan Carranza, der das Geschehen von der anderen Straßenseite beobachtete. „Geht rein! Geht rein!“ hätten Frauen den Beamten zugerufen.

Für den achtjährigen Edward Timothy Silva, der überlebt hat, klangen die Schüsse in einem anderen Klassenzimmer wie ein „Feuerwerk“. Während des Massakers habe er gebet und gedacht: „Warum passiert das?“- „Ich habe jetzt Angst vor Waffen, weil ich Angst habe, dass mich jemand erschießen könnte.“

Victor Escalon vom Ministerium für öffentliche Sicherheit in Texas bat die Angehörigen um mehr Zeit für die Aufklärung der „komplexen“ Vorgänge an der Schule. Der Täter habe das Gebäude um 11:40 Uhr betreten und dann gleich in dem Klassenzimmer beim Eingang Schüsse abgefeuert. „Während der Verhandlungen wurde nicht viel geschossen, außer dass der Täter versuchte, die Polizisten auf Abstand zu halten“, sagte Escalon. Es wurde außerdem bekannt, dass die Schule nicht abgeschlossen war.

Der texanische Gouverneur Greg Abbott sagte am Freitag seine Teilnahme an der Jahrestagung der mächtigen Waffenlobby-Organisation National Rifle Association (NRA) ab und begab sich nach Uvalde. SB