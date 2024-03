In der Türkei sind bei Razzien sieben Menschen festgenommen worden, die der Spionage für Israels Geheimdienst Mossad verdächtigt werden. Der Einsatz der türkischen Spionagebehörde und der Istanbuler Anti-Terror-Polizei habe ergeben, dass die Verdächtigen gegen Geld Informationen an den Mossad weitergegeben hätten, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag. Demnach war unter den Festgenommenen auch ein Sonderermittler.