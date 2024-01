33 mutmaßliche Mossad-Spione in der Türkei festgenommen

In der Türkei hat die Polizei 33 Personen festgenommen, die für den israelischen Geheimdienst Mossad spioniert haben sollen. Sie würden verdächtigt, in der Türkei lebende Ausländer ins Visier genommen zu haben, teilte Innenminister Ali Yerlikaya am Dienstag mit.

Im Dezember hatte die Türkei Israel vor „ernsten Konsequenzen“ gewarnt, sollte es versuchen, gegen Mitglieder der militanten Hamas-Organisation außerhalb der Palästinensergebiete vorgehen.

