Musk will kritisierte Sperre von Journalisten-Accounts aufheben

Twitter-Chef Elon Musk will die international kritisierte Sperrung von Nutzer-Konten mehrerer Journalisten bei dem Kurznachrichtendienst wieder aufheben. Dies k├╝ndigte der Milliard├Ąr und Tesla-Gr├╝nder am Samstag per Tweet als Reaktion auf eine kurzfristige Umfrage auf Twitter an, bei der sich den Angaben zufolge 58,7 Prozent der Teilnehmer f├╝r eine sofortige Freischaltung der k├╝rzlich gesperrten Konten aussprachen.