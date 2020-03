Münchner mit Österreich-Wurzeln kandidiert für Oberbürgermeisteramt

Es sind auch diese Themen, die Lechner weiter antreiben - und ihn dazu führten, sich von der Straße Richtung Stadtrat zu engagieren. Wobei er sich nie als Parteigänger verstand. Auch jetzt will er vorerst kein Parteimitglied der Linken sein, für die er als Kandidat antritt. Er wurde 2018 von den zwei Kreissprechern der Partei angesprochen, darüber musste er nachdenken und fuhr erst einmal in den Weihnachtsurlaub zu seinem Vater in die Steiermark.

Mehr politische Teilhabe schaffen

An seine Entscheidung ("spannende Option") knüpfte er aber Bedingungen: Er wollte nicht einfach das Gesicht für eine Kampagne sein, sondern mitreden und im Programm mitschreiben. Seine Vorstellung: Bürger sollen sich stärker an demokratischen Prozessen beteiligen können.

"Was ich nach den Wahlen oft vermisse, ist die Rückversicherung bei den Bürgern, etwa bei neuen Themen Gespräche zu führen." Es gibt bereits etwa Gremien für Migranten und behinderte Menschen, die werden zwar befragt und angehört, haben aber kein Stimmrecht. Lechner will verhindern, dass sich diese Menschen ausgegrenzt fühlen. Überhaupt wäre er der Meinung, dass zu wenig Partizipationsmöglichkeit, das Gefühl der Nicht-Teilnahme an politischen Prozessen den Rechten in die Hände spiele.

Sozialer Wohnbau wie in Wien

In puncto Wohnungsnot und Mietensteigerung attestiert er der bayerischen Hauptstadt Verhältnisse wie ein New York. Er will er, dass die Stadt städtischen Grund und Gebäude hält - "und so viel wie möglich zurückerwirbt, es wurden schon zu viel veräußert".