Müller: "Kleinere EU muss mit kleinerem Budget auskommen"

Der designierte EU-Budgetkommissar Johannes Hahn zieht seine rote Linie für den Budgetrahmen von 2021-2027 bei 1,1 Prozent. "Das ist das Mindestmaß", so der EU-Kommissar. In ganz Europa gebe es ein starkes Bedürfnis nach Investitionen im Klimabereich, Sicherheit, Wirtschaft und Forschung. "All das kann es nicht mit weniger Mitteln geben“, so Hahn. "Ein kleineres Budget als von der Europäischen Kommission vorgeschlagen wird schädlich sein für unsere Politik", sagte er etwa im Rahmen seiner Hearings vorige Woche in Brüssel.

Österreich will gemeinsam mit Schweden, den Niederlanden und Dänemark höchstens ein Volumen von einem Prozent des Bruttonationaleinkommens (BNE) als EU-Budget akzeptieren. Ihre Position werden die Länder am Mittwoch bei ihrer Sitzung in Brüssel jedenfalls bekräftigen.