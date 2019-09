Johannes Hahn wird neuer EU-Budgetkommissar

Schutz der "Europäischen Lebensart"

Die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen stellt in Brüssel ihr neues Team vor.

Sie will eine Kommission, die "entschlossen vorgeht" und "Antworten liefert". So lautete die erste Ansage von Von der Leyen bei der Vorstellung der Zuständigkeiten ihrer EU-Kommissare am Dienstag in Brüssel. Für jedes neue Gesetz, jede neue Verordnung solle künftig eine bestehende Regelung gestrichen werden, erklärte sie.

Die neue EU-Kommissionschefin, die den Schutz des Klimas, der "Europäischen Lebensart" und der Demokratie in den Vordergrund stellte, kündigte an, dass in Zukunft papierlose "digitale Sitzungen" stattfinden werden und ihre Kommissare nicht hierarchieorientiert, sondern aufgabenorientiert auch in sogenannten "Clustern" zusammenarbeiten sollen.