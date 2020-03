Moskaus Stadtchef warnt vor Coronavirus: "Sie sind in Gefahr"

In Moskau steigt die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen rasant - die Dunkelziffer kennt niemand. Mehr als 1.000 Menschen hätten sich in Russlands Hauptstadt mit dem hochansteckenden Virus infiziert, teilte Bürgermeister Sergej Sobjanin am Sonntag mit: „Die Situation im Zusammenhang mit der Ausbreitung hat ein neues Ausmaß erreicht.“

In ganz Russland mit seinen 144 Millionen Einwohnern sind bisher 1.500 bestätigte Corona-Infektionen bekannt. Auf die 12-Millionen-Metropole entfallen als zwei Drittel davon. Bei sechs verstorbenen Menschen in Moskau wurde nach Behördenangaben das Virus nachgewiesen. In der Hauptstadt sind auch 13 Kinder infiziert.