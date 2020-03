Angst vor Corona: Reiche Russen hamstern Beatmungsgeräte

In der Coronakrise sind alle gleich, würde man meinen. Wer schwer krank ist, muss ins Spital. In Russland sind offenbar manche gleicher: Wie die Moscow Times jetzt herausgefunden hat, sichern sich dort reiche Familien Beatmungsgeräte - und richten damit zu Hause kleine Kliniken ein.

„Wir haben schon ein Beatmungsgerät“, sagt eine schwerreiche Familie im anonymen Interview; sie ist eine der wohlhabendsten des Landes. Sie plant, sich in ihr Haus an der Rublevka, einem Nobel-Vorort Moskaus, zurückzuziehen und die Krise auszusitzen - und zwar mit eigenem Equipment. „Wir versuchen, zwei weitere Gerät zu bekommen. Die Wartezeit beträgt acht Monate.“ Etwa 1,8 Millionen Rubel, also 21.000 Euro, zahlt man in Russland derzeit für ein Gerät.

Begehrte Ware

Beatmungsgeräte haben sich seit Beginn der Coronakrise zu einer der meistgesuchten Waren weltweit entwickelt. In Polen und Tschechien wurden kürzlich Lieferungen für Italien einkassiert, was zu diplomatischen Verwerfungen geführt hat.