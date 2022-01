"Moskau will Marionettenregierung“: Briten warnen vor Komplott der Russen in Kiew

"Schwerwiegende Konsequenzen“ werde es haben, wenn die Russen ihren Plan tatsächlich in die Tat umsetzten: Großbritanniens stellvertretender Premierminister Dominic Raab warf Moskau am Sonntag in Sky News vor, eine Marionettenregierung in Kiew installieren zu wollen. „Uns liegen Informationen vor, die darauf hindeuten, dass die russische Regierung versucht, eine pro-russische Führung in Kiew zu etablieren, während sie erwägt, ob sie in die Ukraine einmarschieren und sie besetzen soll“, hieß es auch am Samstagabend in einer Mitteilung des britischen Außenministeriums.

Kandidat steht auf Sanktionsliste

Die Regierung in Moskau wies die Angaben der britischen Regierung freilich umgehend als "Falschinformation" zurück. Vielmehr würden Großbritannien und die Nato die Spannungen eskalieren. Experten halten einen solchen Schachzug für eher unwahrscheinlich. Dafür spreche auch, dass der frühere ukrainische Abgeordnete Jewhenij Murajew, der als möglicher Kandidat für die Führungsposition in der Regierung in Kiew genannt wird, seit 2018 auf einer russischen Sanktionsliste steht. Murajew wurden zwar gewisse Sympathiewerte im Osten der Ukraine nachgesagt, er gilt jedoch keinesfalls als politisches Schwergewicht.

In der Ukraine wurden die britischen Angaben naturgemäß anders bewertet. „Man sollte diese Information so ernst wie möglich nehmen“, sagte Mychajlo Podoljak, ein Berater von Präsident Wolodymyr Selenskyj. Er räumte zwar Zweifel unter den Ukrainern ein, ob Murajew als Statthalter Moskaus in Kiew infrage käme. Dieser sei eine „zu lächerliche Figur“. Aber Russland habe schon zuvor unbedeutende Persönlichkeiten in Führungspositionen auf der annektierten Krim und im von Separatisten gehaltenen Donbass unterstützt.

Murajew selbst sagte auf Anfrage der Zeitung Observer, das britische Außenministerium scheine verwirrt zu sein. „Es ist nicht sehr logisch. Ich bin aus Russland verbannt. Nicht nur das, auch das Geld der Firma meines Vaters wurde konfisziert.“