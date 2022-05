Moskau hofft auf zweite Kiew-Offensive im Herbst

Gewälzt werden im Kreml laut russischen Medien aber auch Minimalpläne. So soll die Einnahme des Donbass in seinen Oblast-Grenzen – also etwa doppelt so viel wie die Separatisten bisher besetzt hielten – als Minimalziel definiert worden sein. Das hat die russische Armee schon fast erreicht: Nur noch fünf Prozent des Oblasts Lugansk und weniger als die Hälfte des Oblasts Donezk sind in ukrainischer Hand.

Zuletzt begannen die russischen Streitkräfte zudem, die letzte größere Stadt im Donbass zu erstürmen. Die 100.000-Einwohner-Stadt Sewerodonezk soll zu einem Drittel in russischer Hand sein. Dort sind – ähnlich wie in Mariupol – Zivilisten gefangen: Etwa 12.000 seien ohne Lebensmittel, Wasser oder Strom, so Hilfsorganisationen.